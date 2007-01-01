Характеристики товара
Описание
Современный стул Tennot украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Обтекаемые, плавные формы спинки и сиденья дарят ощущение легкости и комфорта. Каркас стула выполнен из прочного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Вес упаковки14.10 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет