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Настоящее фото товара Стул Алба, велюр, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Алба, велюр, серо-синий
26 оценок
8 390
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Стул Алба, велюр, серо-синий - фото 1Стул Алба, велюр, серо-синий - фото 2Стул Алба, велюр, серо-синий - фото 3Стул Алба, велюр, серо-синий - фото 4Стул Алба, велюр, серо-синий - фото 5

Стул Алба, велюр, серо-синий

Артикул: CH-079-917
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный комфорт с элегантным акцентом

Стул для кухни привлекает взгляд благодаря своей мягкой велюровой обивке в благородном светло-сером оттенке. Глубокая простёжка на сиденье добавляет текстурности и визуального объёма, создавая уютный и стильный образ, который украсит любой интерьер.

Удобство и надёжность в каждой детали Высокая спинка с поддержкой боковин и плавные подлокотники обеспечивают комфортную посадку для долгих встреч и бесед. Прочные металлические ножки в чёрном цвете не только подчёркивают современный силуэт, но и гарантируют надёжность конструкции при нагрузке до 120 кг.

Универсальный выбор для вашего интерьера Благодаря лаконичному дизайну и тёплому бежевому цвету, стул обеденный органично впишется в современные, скандинавские и классические интерьеры. Это идеальное решение для гостиной, столовой или кафе — там, где важны стиль, уют и качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсиний, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки10.8 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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