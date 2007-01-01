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Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, металл, черный, ткань
12 оценок
2 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, металл, черный, ткань - фото 1

Стул Изо, металл, черный, ткань

Артикул: CH-088-204
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сиденье. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.8 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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