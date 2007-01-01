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Настоящее фото товара Стул Канани ножки дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Канани ножки дерево, бежевый
55 оценок
15 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Канани ножки дерево, бежевый - фото 1Стул Канани ножки дерево, бежевый - фото 2Стул Канани ножки дерево, бежевый - фото 3Стул Канани ножки дерево, бежевый - фото 4Стул Канани ножки дерево, бежевый - фото 5

Стул Канани ножки дерево, бежевый

Артикул: CH-032-017
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота785 мм
  • Вес6,28 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальный цветочный мотив вплетается в общую концепцию стула. Благодаря этому готовый стул с цветным сидением буквально "расцветет" у Вас в интерьере.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.

НАДЕЖНОСТЬ. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота785 мм
  • Вес6,28 кг
  • Материалметалл, дерево, микровелюр
  • Цветбежевый, коричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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