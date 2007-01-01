Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальный цветочный мотив вплетается в общую концепцию стула. Благодаря этому готовый стул с цветным сидением буквально "расцветет" у Вас в интерьере.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.
НАДЕЖНОСТЬ. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота785 мм
- Вес6,28 кг
- Материалметалл, дерево, микровелюр
- Цветбежевый, коричневый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет