Характеристики товара
Описание
Строгий и лаконичный стул Тэннер белый изготовленный полностью из натурального дерева и натуральной кожи, подойдет как к классическому интерьеру, так и к стилю модерн.Ненавязчивый дизайн и лаконичность линий этого стула делают его элегантным и интересным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбелый, натуральный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет