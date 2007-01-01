Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Nootropic, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, охра
14 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Nootropic, охра - фото 1Кресло Nootropic, охра - фото 2Кресло Nootropic, охра - фото 3Кресло Nootropic, охра - фото 4Кресло Nootropic, охра - фото 5Кресло Nootropic, охра - фото 6Кресло Nootropic, охра - фото 7
NEW

Кресло Nootropic, охра

Артикул: CH-084-359
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, мятное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69044
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, мятное

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Маригга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маригга, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кресло Маригга

34
Фотография товара Кресло Grid, вяз, груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grid, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена

Кресло Grid, вяз, груша

31
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Кресло Форест, серый

35
Фотография товара Кресло Ева, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, серое

44
Фотография товара Кресло отдыха Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Надежда

7
Фотография товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло подростковое Jet MG-315, черный

7
Фотография товара Кресло Cloud D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D100, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Кресло Cloud D100

6
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка черная

12
Настоящее фото товара Кресло Finer, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый велюр

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99056
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат антрацит

8
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Sierra Bar cross conus

5
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл черный

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, велюр

99
New
Фотография товара Стул Флекс Original, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Original, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул Флекс Original, велюр, синий

5
Распродажа
Фотография товара Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09036
14 090 ₽

Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орех

73
Фотография товара Стул Скай, коричневый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, коричневый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай, коричневый, ножки белые

11
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Square, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Rodeo Square

10
В наличии 32 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Фотография товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Кресло Kent TM Экокожа Коричневый

15
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 72 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
Фотография товара Кресло Naree, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, зеленый

10
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 9901
31 000 ₽

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
Настоящее фото товара Кресло Soffit, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
113 890

Кресло Soffit, раскладное, серый

8
Настоящее фото товара Кресло Emotion, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 090

Кресло Emotion, темно-бежевый, черный

7
Распродажа
Фотография товара Кресло Forli, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Forli, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Forli, розовый

5

Товар в корзине

Кресло Nootropic, охра
Кресло Nootropic, охра
10 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99056
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат антрацит

8
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Sierra Bar cross conus

5
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Латте

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл черный

9
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности