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Настоящее фото товара Стул Эрмин, поворотный механизм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эрмин, поворотный механизм
5 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 1Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 2Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 3Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 4Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 5Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 6Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 7Стул Эрмин, поворотный механизм - фото 8

Стул Эрмин, поворотный механизм

Артикул: CH-079-792
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина580 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Эрмин оснащенный поворотным механизмом и выполненный в форме изящной ракушки, идеально подходит для создания современных интерьеров. Прочные стальные ножки придают ему устойчивости, а продуманный дизайн делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.55 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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