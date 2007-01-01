Характеристики товара
Описание
Стул Эрмин оснащенный поворотным механизмом и выполненный в форме изящной ракушки, идеально подходит для создания современных интерьеров. Прочные стальные ножки придают ему устойчивости, а продуманный дизайн делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Высота890 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.55 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет