Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул для кухни и дома Сидней в черном цвете с обивкой из велюра серого оттенка. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично вписывается в современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет