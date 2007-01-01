Характеристики товара
Описание
Стильный и удобный дизайн. Стул Сиена – это современная и функциональная мебель, которая будет отличным дополнением вашего интерьера. С минималистичным дизайном и бежевым цветом он гармонично впишется на кухне, даче, в саду или кафе, создавая атмосферу уюта и простоты.
Материалы и конструкция. Каркас и сиденье выполнены из прочного пластика, который легко очищается и устойчив к влаге и перепадам температур. Подлокотники и спинка обеспечивают комфортную поддержку, а ножки гарантируют отличную устойчивость.
Комфорт и надежность. С широкой спинкой и удобными подлокотниками, стул Сиена дарит комфорт даже при длительном сидении. Максимальная нагрузка до 150 кг делает его подходящим для большинства пользователей. Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4.15 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки940 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки19.75 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяДа