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Настоящее фото товара Стул Сиена пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиена пластик бежевый
26 оценок
4 89043
8 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Сиена пластик бежевый - фото 1Стул Сиена пластик бежевый - фото 2Стул Сиена пластик бежевый - фото 3
Распродажа

Стул Сиена пластик бежевый

Артикул: CH-073-579
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и удобный дизайн. Стул Сиена – это современная и функциональная мебель, которая будет отличным дополнением вашего интерьера. С минималистичным дизайном и бежевым цветом он гармонично впишется на кухне, даче, в саду или кафе, создавая атмосферу уюта и простоты.

Материалы и конструкция. Каркас и сиденье выполнены из прочного пластика, который легко очищается и устойчив к влаге и перепадам температур. Подлокотники и спинка обеспечивают комфортную поддержку, а ножки гарантируют отличную устойчивость.

Комфорт и надежность. С широкой спинкой и удобными подлокотниками, стул Сиена дарит комфорт даже при длительном сидении. Максимальная нагрузка до 150 кг делает его подходящим для большинства пользователей. Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки940 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки19.75 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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