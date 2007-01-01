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Настоящее фото товара Стул Марти, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Марти, пластиковый, белый
26 оценок
2 89048
5 490 ₽
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Распродажа

Стул Марти, пластиковый, белый

Артикул: CH-074-324
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота767 мм
  • Вес3.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Марти пластиковый белый — стиль и практичность для любого пространства.

Современный дизайн. Стул Марти выполнен в минималистичном стиле, идеально вписываясь в современные интерьеры. Белый цвет пластика придает модели чистоту и универсальность, позволяя легко сочетать её с различными элементами декора.

Практичность и удобство. Стул оснащён жёсткими спинкой и сиденьем, обеспечивая стабильную поддержку. Отсутствие подлокотников делает его лёгким и компактным. Благодаря стопируемой конструкции, несколько стульев можно удобно хранить, складывая их друг в друга.

Прочность и универсальность. Изготовленный полностью из пластика, стул устойчив к воздействию влаги и легко моется. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность в использовании. Компактные размеры (высота 79 см, ширина 38 см, глубина 43 см) делают его удобным для любых помещений и открытых зон.

Место использования. Идеально подходит для кухни, балкона, сада, кафе, дачи или улицы. Марти — это сочетание простоты, стиля и функциональности, которое станет отличным выбором для повседневного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота767 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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