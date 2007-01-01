Характеристики товара
Описание
Стул Марти пластиковый белый — стиль и практичность для любого пространства.
Современный дизайн. Стул Марти выполнен в минималистичном стиле, идеально вписываясь в современные интерьеры. Белый цвет пластика придает модели чистоту и универсальность, позволяя легко сочетать её с различными элементами декора.
Практичность и удобство. Стул оснащён жёсткими спинкой и сиденьем, обеспечивая стабильную поддержку. Отсутствие подлокотников делает его лёгким и компактным. Благодаря стопируемой конструкции, несколько стульев можно удобно хранить, складывая их друг в друга.
Прочность и универсальность. Изготовленный полностью из пластика, стул устойчив к воздействию влаги и легко моется. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность в использовании. Компактные размеры (высота 79 см, ширина 38 см, глубина 43 см) делают его удобным для любых помещений и открытых зон.
Место использования. Идеально подходит для кухни, балкона, сада, кафе, дачи или улицы. Марти — это сочетание простоты, стиля и функциональности, которое станет отличным выбором для повседневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина505 мм
- Высота767 мм
- Вес3.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяДа