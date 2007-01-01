Товар в корзине. Перейти
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), малиновый - фото 1
Распродажа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), малиновый

Артикул: CH-077-608
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Форли лимонный
Фотография товара Стул Форли лимонный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический стул VENEZIA – модификация стула VICENZA.
Отличие от модели VICENZA в том, что имеется декоративная ручка на спинке монолитного сиденья. Декоративная ручка, встроенная в конструкцию корпуса, позволяет легко перемещать изделие.
Стул VENEZIA выполнен из высококачественного итальянского пластика и совмещает в себе строгость и комфорт. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания. Легко стопируется по 10 штук.

Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 7 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина485 мм
  • Высота785 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный, малиновый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Товар в корзине

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), малиновый
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), малиновый
от 7 090
9 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.