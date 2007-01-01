Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, металл, синий
9 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, металл, синий - фото 1Стул Изо, металл, синий - фото 2Стул Изо, металл, синий - фото 3Стул Изо, металл, синий - фото 4

Стул Изо, металл, синий

Артикул: CH-088-195
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл
Фотография товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сиденье. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.8 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Осло велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Осло велюр бежевый

26
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk розовый, золото

10
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood, серый

15
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный

10
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр черный

9
Фотография товара Стул компьютерный Light LB grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light LB grey, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул компьютерный Light LB grey

11
Фотография товара Стул барный Клив, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул барный Клив, бежевый

14
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, вивальди 05

15
Фотография товара Стул Пиннате, барный, розовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, розовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, розовый, белый, велюр

11
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага, велюр Велютто Люкс 32, ножки бук светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Велютто Люкс 32, ножки бук светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, велюр Велютто Люкс 32, ножки бук светлый орех

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Форли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, белый

7
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09036
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Libra Soft серое

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Кресло Форест, серый

35
Фотография товара Кресло Lecco, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, бежевое

45
Фотография товара Кресло Клеон, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр коричневый

10
Фотография товара Кресло Варело, велюр темно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр темно-красный

35
Фотография товара Кресло Loki, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Loki, букле, бежевый

12
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина

8
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, желтый

8

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
Фотография товара Стул Аурус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аурус, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Аурус

60
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, велюр Nova 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Nova 110, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Nova 110

80
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19022
9 190 ₽

Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл

93
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo wheel, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Rodeo wheel, желтый

6
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Terra wheel, серый

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Росс, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, изумрудный

12
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао

13
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, нанокожа Нео Реал, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, нанокожа Нео Реал, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, нанокожа Нео Реал, ножки бук под лак

14

Товар в корзине

Стул Изо, металл, синий
Стул Изо, металл, синий
2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Форли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, белый

7
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09036
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Libra Soft серое

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Кресло Форест, серый

35

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности