Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Сиерра Вертекс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиерра Вертекс
8 оценок
11 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Сиерра Вертекс - фото 1

Стул Сиерра Вертекс

Артикул: CH-072-476
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сиерра Вертекс, бежевый
Фотография товара Стул Сиерра Вертекс, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Паскаль, бежевый
Фотография товара Кресло Паскаль, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Halmar K441, серый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K441, серый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Стул Halmar K441, серый/черный

68
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, светло бежевый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, светло бежевый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, светло бежевый, велюр, черный каркас, поворотный

98
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс скуаре, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс скуаре, желтый

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, велюр фисташковый

13
Фотография товара Стул Ховер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ховер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Ховер, бежевый

13
В наличии 82 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Браво, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браво, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 3903
8 590 ₽

Стул Браво, велюр, серый

26
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, рогожка Остин 04 Стоун, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, рогожка Остин 04 Стоун, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99056
15 790 ₽

Полукресло Дольче, рогожка Остин 04 Стоун, морилка старинный орех

14
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, латте

5
В наличии 7 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Опера, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Опера, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Кресло Опера, бордовый

14
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
Новинка
Фотография товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 490

Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный

6
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Этна коричневое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна коричневое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 79011
29 990 ₽

Кресло Этна коричневое, основание золото

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Моден, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моден, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
96 390

Кресло Моден, черный, серый

9
Фотография товара Кресло Нант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нант, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Кресло Нант

15
Фотография товара Кресло Канг, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр красный

7
Фотография товара Кресло Роз, желтый, белый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, желтый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Кресло Роз, желтый, белый муар

11
Фотография товара Кресло Фур, бежевый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фур, бежевый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Кресло Фур, бежевый, темно-коричневый

15

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые

98
Настоящее фото товара Стул Мобиус вел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Мобиус вел, серый

15
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, экокожа бежевый

7
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая

8
Распродажа
Фотография товара Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 59014
31 990 ₽

Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех

14
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный

7
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Кашемир 435, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Кашемир 435, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Кашемир 435, ножки металл черные

8
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге

12
Новинка
Фотография товара Стул Меган Сн , велюр, светло-серый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган Сн , велюр, светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽

Стул Меган Сн , велюр, светло-серый белые ножки

5
В наличии 93 шт.

Товар в корзине

Стул Сиерра Вертекс
Стул Сиерра Вертекс
11 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Опера, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Опера, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Кресло Опера, бордовый

14
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
Новинка
Фотография товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 490

Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, черный

6
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности