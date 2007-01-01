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Настоящее фото товара Стул Ховер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ховер, бежевый
13 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул Ховер, бежевый

Артикул: CH-079-764
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина580 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Утонченный стул – удачное решение для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Элегантный силуэт и приятные нежные цвета обивки добавят изысканности помещению. Широкая спинка имеет боковые отступы, похожие на крылья: такая форма обеспечивает особый комфорт посадки. Для придания дополнительного комфорта каркас наполнен специальным наполнителем, что делает отдых еще более комфортным. Прямые ножки имеют форму в виде перевернутого конуса, это делает стул более устойчивым. А наконечники на ножках стульев защищают поверхность пола от нежелательных повреждений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Вес5.77 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.60 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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