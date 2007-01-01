Характеристики товара
Описание
Утонченный стул – удачное решение для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Элегантный силуэт и приятные нежные цвета обивки добавят изысканности помещению. Широкая спинка имеет боковые отступы, похожие на крылья: такая форма обеспечивает особый комфорт посадки. Для придания дополнительного комфорта каркас наполнен специальным наполнителем, что делает отдых еще более комфортным. Прямые ножки имеют форму в виде перевернутого конуса, это делает стул более устойчивым. А наконечники на ножках стульев защищают поверхность пола от нежелательных повреждений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина520 мм
- Глубина580 мм
- Высота890 мм
- Вес5.77 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.60 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет