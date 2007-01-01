Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая
8 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая - фото 1

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая

Артикул: CH-079-463
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Старс» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19035
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр шампань

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

46
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый

67
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Престиж бежевый

42
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Фолкрик, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фолкрик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул барный Фолкрик, кремовый

8
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый

11
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Палермо, массив березы, агата компаньон

7
Фотография товара Стул Лисбон серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лисбон серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Лисбон серый, черный

9
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, черный

8
Фотография товара Кресло Мишель, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Мишель, темно-серый

6
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый

8
Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
Фотография товара Кресло Folk, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Folk, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Кресло Folk, велюр, бежевый

6
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Поло, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Поло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Поло, бежевый

14
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех

45
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый

13
В наличии 9 шт.
Новинка
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Blue

14
В наличии 43 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Комфорт черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Комфорт черный, экокожа

58
В наличии 31 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех

67
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, велюр голубой Романтика 54, ножки металл золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, велюр голубой Романтика 54, ножки металл золото, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стул барный Марс, велюр голубой Романтика 54, ножки металл золото

99
Настоящее фото товара Стул Phaeton Wood, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Wood, синий

14
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Л1, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Л1, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
12 1907
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Л1, темный ясень, марсель латте

15
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Вивьен, экокожа, серый

12
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный

13
Фотография товара Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех

12
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех

10

Товар в корзине

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая
Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, черный

8
Фотография товара Кресло Мишель, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Мишель, темно-серый

6
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый

8
Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности