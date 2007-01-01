Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная
12 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная - фото 1
NEW

Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная

Артикул: CH-079-460
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Stars» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt розовый велюр

67
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные

63
В корзине
Фотография товара Барный стул Форт, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Барный стул Форт, бежевая кожа

91
В наличии 46 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Flash Ткань Шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Flash Ткань Шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул барный Flash Ткань Шоколадный

13
В наличии 27 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Philip графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Philip графит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Philip графит

10
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49020
9 290 ₽

Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех

14
В корзине
Фотография товара Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех

9
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, белый

10
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, шоколад

10
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий, шоколад, велюр

11
В наличии 1 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло Comfort, топ-ган, пластик

13
В корзине
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, изумрудный

7
В корзине
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Министр 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Министр 1Д

13
В корзине
Фотография товара Кресло Blossom от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Blossom, произведённого компанией ChiedoCover
от65 990
Оптовая цена

Кресло Blossom

14
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Графит с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Графит с Пуфом

12
В корзине
Фотография товара Кресло College H-8369F/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Black

12
В наличии 17 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленый дуб, зеленое

37
В корзине
Фотография товара Кресло Бей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бей, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Кресло Бей

45
В корзине
Фотография товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром

11
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул офисный Гирос, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99045
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Asti, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Asti, серый

60
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Флекс велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр черный

89
В наличии 54 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Мила, велюр Nova 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Nova 110, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Nova 110

80
В корзине
Фотография товара Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый

90
В корзине
Фотография товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый

99
В наличии 9 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Изумруд

10
В наличии 95 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Краун, бежевый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Краун, бежевый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Стул Краун, бежевый, каркас золото

7
В наличии 159 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий, аквамарин, велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул пластиковый мягкий, аквамарин, велюр, каркас бук

15
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань , произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань

15
В наличии 20 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная
Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло Comfort, топ-ган, пластик

13
В корзине
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, изумрудный

7
В корзине
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Министр 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Министр 1Д

13
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено