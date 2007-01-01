Товар в корзине. Перейти
Стул Stars V.S, каркас черный, кожа черная - фото 1

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа черная

Артикул: CH-079-456
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Stars» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Меган, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр темно-серый

80
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99040
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

83
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий

57
В корзине
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

50
В наличии 37 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Эшби, велюр синий, каркас черный

15
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стулья Комфорт, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стулья Комфорт, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стулья Комфорт, бежевый, белый

14
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99032
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый

15
В наличии 62 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, черный, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, черный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, черный, темно-зеленый

6
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square, бежевый

10
В наличии 50 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Hee Welling, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Hee Welling, белый

38
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Haynes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Haynes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490

Кресло Haynes, хром

10
В корзине
Фотография товара Кресло Вега венге, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, желтое

30
В корзине
Фотография товара Кресло Форест, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, синее, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Кресло Форест, синее

36
В корзине
Фотография товара Кресло Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена

Кресло Chicago

8
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Рон охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон охра, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99021
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон охра

37
В наличии 116 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Леон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
26 690
Оптовая цена

Кресло Леон

52
В наличии 58 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-427 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-427 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-427 MBN-B Grey

12
В корзине
Фотография товара Кресло Shrite, фиолетовый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, фиолетовый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Shrite, фиолетовый букле

14
В корзине
Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные

56
В корзине
Фотография товара Стул Odda черный / золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Odda черный / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул Odda черный / золотой

97
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас

59
В корзине
Фотография товара Стул Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр зеленый

74
В наличии 60 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка

100
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда кофе / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда кофе / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89059
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда кофе / черный глянец

34
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Jet 360 серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jet 360 серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Jet 360 серый велюр, черный

5
В наличии 3 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, зеленый, экокожа, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, зеленый, экокожа, каркас металл

5
В наличии 10 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный

13
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Miro, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Miro, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Miro, светло-серый, велюр

8
В наличии 95 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа черная
Стул Stars V.S, каркас черный, кожа черная
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Hee Welling, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Hee Welling, белый

38
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Haynes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Haynes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490

Кресло Haynes, хром

10
В корзине
Фотография товара Кресло Вега венге, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, желтое

30
В корзине
Фотография товара Кресло Форест, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, синее, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Кресло Форест, синее

36
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.