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Настоящее фото товара Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый
7 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 1Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 2Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 3Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 4Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 5Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый - фото 6

Стул Статур, шенилловая рогожка, бежевый

Артикул: CH-088-471
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.95 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки10.95 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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