Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина460 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес10.95 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки10.95 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет