Характеристики товара
Описание
Стул Такео — это эргономичное дизайнерское решение для дома и гостиной, ресторана или кафе. Модель отличается оригинальным дизайном, плетение спинки плавно переходит в сиденье, создавая эффектный и удобный дизайн стула. Для изготовления использован износостойкий, ударопрочный, термостойкий пластик. Цельный каркас выдерживает нагрузки до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина590 мм
- Высота815 мм
- Вес4.55 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки21.45 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяДа