Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Такео, пластик нежно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Такео, пластик нежно-розовый
26 оценок
4 39038
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Такео, пластик нежно-розовый - фото 1Стул Такео, пластик нежно-розовый - фото 2Стул Такео, пластик нежно-розовый - фото 3
Распродажа

Стул Такео, пластик нежно-розовый

Артикул: CH-074-339
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота815 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул УНО, белый
Фотография товара Стул УНО, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Simple gray
Фотография товара Стул пластиковый Simple gray от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Такео — это эргономичное дизайнерское решение для дома и гостиной, ресторана или кафе. Модель отличается оригинальным дизайном, плетение спинки плавно переходит в сиденье, создавая эффектный и удобный дизайн стула. Для изготовления использован износостойкий, ударопрочный, термостойкий пластик. Цельный каркас выдерживает нагрузки до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота815 мм
  • Вес4.55 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки21.45 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Бии, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Бии, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Бии, черный

48
Распродажа
Фотография товара Стул барный One, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный One, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39036
5 290 ₽Оптовая цена

Стул барный One, белый

48
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой бежевый

26
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49034
9 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый

15
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), темно-синий

6
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ), белый

11
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), обивка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), обивка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), обивка, черный

5
Фотография товара Стул Риккон, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риккон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Риккон, зеленый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Гринви 140, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви 140, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви 140, серый

35
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

40
Фотография товара Чехол на стул 46, стрейч красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, стрейч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46, стрейч красный

36
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, даркстоун, черный муар

15
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

41
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 119 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая

44

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли зеленый

40
Распродажа
Фотография товара Стул Moris пластик оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул Moris пластик оранжевый

26
В наличии 48 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

89
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора

41
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул полубарный пластиковый Wave, лён от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Wave, лён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Wave, лён

117
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, бежевый

67
В наличии 83 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Mist, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69029
7 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, серо-зеленый

26
В наличии 155 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные

10
Настоящее фото товара Стул Колледж (на черной крестовине со столиком), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Стул Колледж (на черной крестовине со столиком), оранжевый

8
Распродажа
Фотография товара Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый

14

Товар в корзине

Стул Такео, пластик нежно-розовый
Стул Такео, пластик нежно-розовый
4 390
6 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Гринви 140, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви 140, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви 140, серый

35
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

40
Фотография товара Чехол на стул 46, стрейч красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, стрейч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46, стрейч красный

36
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Уличная мебель
Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности