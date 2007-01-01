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Стул пластиковый, бежевый, ноги черные

Артикул: CH-072-705
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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