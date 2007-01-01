Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые
5 оценок
5 190
Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 1Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 2Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 3Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 4Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 5Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые - фото 6

Стул пластиковый Dune, горчичный, c подушкой, ноги белые

Артикул: CH-072-699
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

