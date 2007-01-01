Характеристики товара
Описание
Стул Nissa в синем цвете: Элегантность и прочность в одном решении!
Представляем вашему вниманию стул Nissa, который станет ярким акцентом в вашем интерьере!
Этот стильный пластиковый стул из окрашенного в массе полипропилена, не только привлекает внимание своим насыщенным синим цветом, но и отличается высокой прочностью и долговечностью.
Изготовленный из качественного материала, стул Nissa способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что делает его идеальным выбором для любого дома, офиса, гостиницы или ресторана.
Стул поставляется в разобранном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Легкость сборки позволит вам быстро и без лишних усилий наслаждаться новым приобретением.
Кроме того, Nissa отлично адаптируется к различным условиям эксплуатации благодаря своему температурному диапазону — от -50°C до +50°C. Это означает, что вы можете использовать его как внутри помещения, так и на открытом воздухе, не беспокоясь о его состоянии.
Выберите стул Nissa в синем цвете и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где стиль встречается с комфортом и надежностью!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьяпластик
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет