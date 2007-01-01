Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый
15 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый - фото 1

Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый

Артикул: CH-072-299
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Комфорт черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Комфорт черный, экокожа

58
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый

60
Распродажа
Фотография товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Меган велюр пыльно-синий

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр голубой

114
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр черный

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Rome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Rome, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Rome

6
Фотография товара Стул барный Frank, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Frank, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул барный Frank, светло-серый

10
Фотография товара Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар

10
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

15
Фотография товара Стул барный Фусиа черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фусиа черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул барный Фусиа черный

9
В наличии 17 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый

46
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Хелпер, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Хелпер

14
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н

42
Настоящее фото товара Тележка лофт Хорс, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Тележка лофт Хорс

12
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий

46
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Сирена, произведённого компанией ChiedoCover
59 090
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Сирена

6

Другие товары из раздела барные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас

59
Распродажа
Фотография товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый

38
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Като, барный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, барный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005, произведённого компанией ChiedoCover
8 59065
23 900 ₽

Стул Като, барный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005

11
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, серый

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Барный стул Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Флоу, белый

12
Фотография товара Стул барный Фолкрик, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фолкрик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул барный Фолкрик, кремовый

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул барный Криш, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Криш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Криш, черный

11
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Алсо, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алсо, белый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена

Стул барный Алсо, белый

5
Фотография товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый

11
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул барный Кварц, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кварц, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Стул барный Кварц, серый

11

Товар в корзине

Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый
Стул Терра Бар кросс скуар барный, зеленый
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый

46
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Хелпер, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Хелпер

14
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.11.2025 Черная пятница в ChiedoCover
Черная пятница в ChiedoCover

Перейдите, чтобы узнать подробности