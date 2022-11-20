Характеристики товара
Описание
Высота: 960 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 620*575*1050
Объем: 0,37
Высота: 960 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 620*575*1050
Объем: 0,37
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
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Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло Хантер велюр горчичный
Кресло Хантер велюр зеленый
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Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
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