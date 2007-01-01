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Стул Swivo

Артикул: CH-078-095
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Самурай сочетает в себе основание из массива бука и сиденье из гнутоклееной фанеры, облицованной тканью.
Ткань может быть предложена на выбор так же, как и цвет каркаса.
Поставляется в собранном виде. Стулья упакованы в воздушно-пузырчатую пленку.
Максимальная допустимая нагрузка до 150 кг.

Стоимость изделия зависит от ткани и цвета RAL.
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках. Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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