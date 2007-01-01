Характеристики товара
Описание
Эргономический стул обеспечивает правильную посадку ребенка за столом. Регулировка спинки и сиденья по высоте и глубине позволяет настроить стул под нужный рост, благодаря чему у детей уменьшается риск появления такого заболевания, как сколиоз.
Несколько цветов каркасов помогут легко подобрать стул к вашей парте и интерьеру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина330/343 мм
- Высота795/874 мм
- Высота до сиденья345/465 мм
- Материал сиденьяфанера
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.01 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет