Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый
6 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый - фото 1
NEW

Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый

Артикул: CH-083-626
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина330/343 мм
  • Высота795/874 мм
  • Высота до сиденья345/465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономический стул обеспечивает правильную посадку ребенка за столом. Регулировка спинки и сиденья по высоте и глубине позволяет настроить стул под нужный рост, благодаря чему у детей уменьшается риск появления такого заболевания, как сколиоз.

Несколько цветов каркасов помогут легко подобрать стул к вашей парте и интерьеру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина330/343 мм
  • Высота795/874 мм
  • Высота до сиденья345/465 мм
  • Материалфанера
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.04 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 10, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 10, 1200x500

482
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

487
Фотография товара Стол Лофт-82 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-82, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Стол Лофт-82

44
Настоящее фото товара Стол ученический Лама, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол ученический Лама

10
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500

484
Фотография товара Парта растущая E601, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Парта растущая E601, белый

26
Фотография товара Стол модульный Case от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол модульный Case, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стол модульный Case

42
New
Фотография товара Стол-парта регулируемый Cabaret от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Cabaret, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол-парта регулируемый Cabaret

15
New
Фотография товара Стол-парта регулируемый Program от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Program, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стол-парта регулируемый Program

11
New
Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Timetable, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Стол-парта регулируемый Timetable

14

Другие товары из раздела школьные ученические стулья

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Аскона

41
Фотография товара Стул Стандарт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Стул Стандарт

51
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Стул ученический Торин, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул ученический Торин, регулируемый

124
Распродажа
Фотография товара Стул Тибо темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 5909
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Тибо темно-синий

45
Фотография товара Стул регулируемый Polini kids City от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул регулируемый Polini kids City, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул регулируемый Polini kids City

14
Настоящее фото товара Стул школьный Pupil, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул школьный Pupil

10
Фотография товара Стул школьный Pan, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул школьный Pan, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул школьный Pan, регулируемый

6
Фотография товара Стул школьный Allow, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул школьный Allow, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул школьный Allow, регулируемый

14
New
Фотография товара Стул ученический регулируемый Decorum, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Decorum, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул ученический регулируемый Decorum, серый

10
New
Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Decorum, серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул ученический регулируемый Decorum, серый, бежевый

8

Товар в корзине

Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый
Стул ученический регулируемый Decorum, бежевый
8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 10, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 10, 1200x500

482
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

487
Фотография товара Стол Лофт-82 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-82, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Стол Лофт-82

44
Настоящее фото товара Стол ученический Лама, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол ученический Лама

10

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Werzalit
Столешницы Werzalit

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности