Характеристики товара
Описание
Ширина: 60
Глубина: 60
Высота: 81
Ширина сиденья: 42
Глубина сиденья: 45
Высота сиденья: 45
Высота сиденья максимальная: 54
Высота максимальная: 90
Вес: 10.35
Объем: 0.218
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Гарантия на газпатрон: 3
Цвет: темно-синий
Размер упаковки 1: 650 x 560 x 600
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Тип механизма: пиастра
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.1 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекпластик