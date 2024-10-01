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Стул Тибо темно-синий

Артикул: CH-036-097
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 60
Глубина: 60
Высота: 81
Ширина сиденья: 42
Глубина сиденья: 45
Высота сиденья: 45
Высота сиденья максимальная: 54
Высота максимальная: 90


Вес: 10.35
Объем: 0.218
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Гарантия на газпатрон: 3
Цвет: темно-синий
Размер упаковки 1: 650 x 560 x 600
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Тип механизма: пиастра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекпластик

Отзывы

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