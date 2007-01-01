Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул ученический регулируемый Decorum, серый
Стул ученический регулируемый Decorum, серый
7 890
Стул ученический регулируемый Decorum, серый - фото 1Стул ученический регулируемый Decorum, серый - фото 2
Стул ученический регулируемый Decorum, серый

Артикул: CH-083-628
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина330/343 мм
  • Высота795/874 мм
  • Высота до сиденья345/465 мм
Характеристики товара

Описание

Эргономический стул обеспечивает правильную посадку ребенка за столом. Регулировка спинки и сиденья по высоте и глубине позволяет настроить стул под нужный рост, благодаря чему у детей уменьшается риск появления такого заболевания, как сколиоз.

Большой выбор цветов пластиковых элементов и каркасов, поэтому легко подобрать стул на любой самый требовательный вкус и интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.71 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

