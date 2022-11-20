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Кресло College BX-3177/Black

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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU.
Цвет: черный
Ограничение по весу: 135 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Ударопрочный пластик
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 64x69x115 см
Высота спинки 57 см
Высота от пола до сиденья 48-58 см
Ширина сиденья 51 см
Глубина сиденья 48 см
Габариты коробки 68x32x59 см
Объем коробки 0,12
Высота кресла 105-115 см

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина640 мм
  • Допустимая нагрузка135 кг
  • Цветчерный

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