Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU.
Цвет: черный
Ограничение по весу: 135 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Ударопрочный пластик
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 64x69x115 см
Высота спинки 57 см
Высота от пола до сиденья 48-58 см
Ширина сиденья 51 см
Глубина сиденья 48 см
Габариты коробки 68x32x59 см
Объем коробки 0,12
Высота кресла 105-115 см
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Ширина690 мм
- Глубина640 мм
- Допустимая нагрузка135 кг
- Цветчерный