Характеристики товара
Описание
Венские барные стулья — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Его элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру бара. Стул выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, этот стул станет неотъемлемой частью пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь стула тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, этот стул будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалбук
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Изделия стопируютсяНет