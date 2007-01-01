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Настоящее фото товара Стул венский Форм, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
Стул венский Форм, мягкое сиденье
9 оценок
12 590
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Стул венский Форм, мягкое сиденье - фото 1Стул венский Форм, мягкое сиденье - фото 2

Стул венский Форм, мягкое сиденье

Артикул: CH-088-487
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота865 мм
  • Вес3.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Венские стулья — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Его элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру бара. Стул выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, этот стул станет неотъемлемой частью пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь стула тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, этот стул будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота865 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материалбук
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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