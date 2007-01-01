Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина540 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.1 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, белый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет