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Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый - фото 1

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

8 оценок
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Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
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Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: поликарбонат

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Основные характеристики

  • Цветголубой

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