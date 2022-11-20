Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина440 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5,3 кг
- Каркасмассив сосны
- Цветсиний
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