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Стул Ингольф Ж, Синий

Артикул: CH-052-923
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5,3 кг
  • Каркасмассив сосны
  • Цветсиний

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