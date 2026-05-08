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Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд белый глянцевый
26 оценок
6 29038
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 1Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 2Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 3Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 4Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 5Стул Толикс Вуд белый глянцевый - фото 6
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Стул Толикс Вуд белый глянцевый

Артикул: CH-014-264
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Толикс Вуд белый глянцевый, основание и спинка оцинкованный металл, сиденье дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, белый
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки1520 мм
  • Вес упаковки35.2 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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