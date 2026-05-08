Характеристики товара
Описание
Стул Толикс Вуд белый глянцевый, основание и спинка оцинкованный металл, сиденье дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина450 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, белый
- Цвет каркасабелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки1520 мм
- Вес упаковки35.2 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяДа