Стул Tolix Wood белый глянцевый

10 оценок

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Стул Tolix Wood белый глянцевый

4.5
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет Tolix, черный
Табурет Tolix, черный
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Стул Tolix Wood желтый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 46х53х152

Вес брутто: 35,2 кг.

Объем: 0,370

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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