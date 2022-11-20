Стул Tolix Wood белый глянцевый
6 990 ₽
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 35,2 кг.
Объем: 0,370
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