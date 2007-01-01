Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
- Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции и мягкости спинки, а также сиденья.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина545 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет