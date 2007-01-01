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Стул обеденный Masey, бежевый

Артикул: CH-071-294
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Masey — гармоничное сочетание комфорта и современного стиля.

Материалы и исполнение. Мягкое сиденье и спинка обтянуты рогожкой приятной текстуры, создающей уют и подчеркивающей современный характер модели. Каркас и ножки из прочного черного металла обеспечивают надежность и долговечность, а также добавляют контрастность к бежевому цвету обивки.

Дизайн и декоративные элементы. Лаконичная форма без подлокотников подчеркивает минималистичный стиль, а слегка изогнутая мягкая спинка обеспечивает дополнительный комфорт. Текстура рогожки и округленные линии сиденья и спинки придают модели визуальную мягкость и универсальность.

Функциональность и место использования. Подходит для использования в разных пространствах: кухня, балкон, кафе или дача. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, сохраняя комфорт при ежедневном использовании.

Стул Masey — это элегантное решение для интерьеров, сочетающее стиль и удобство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина492 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.75 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25.60 кг

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