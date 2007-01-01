Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Masey — гармоничное сочетание комфорта и современного стиля.
Материалы и исполнение. Мягкое сиденье и спинка обтянуты рогожкой приятной текстуры, создающей уют и подчеркивающей современный характер модели. Каркас и ножки из прочного черного металла обеспечивают надежность и долговечность, а также добавляют контрастность к бежевому цвету обивки.
Дизайн и декоративные элементы. Лаконичная форма без подлокотников подчеркивает минималистичный стиль, а слегка изогнутая мягкая спинка обеспечивает дополнительный комфорт. Текстура рогожки и округленные линии сиденья и спинки придают модели визуальную мягкость и универсальность.
Функциональность и место использования. Подходит для использования в разных пространствах: кухня, балкон, кафе или дача. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, сохраняя комфорт при ежедневном использовании.
Стул Masey — это элегантное решение для интерьеров, сочетающее стиль и удобство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина492 мм
- Глубина570 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.75 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки25.60 кг