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Настоящее фото товара Стул Вул Ж, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вул Ж, венге
7 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Вул Ж, венге - фото 1Стул Вул Ж, венге - фото 2

Стул Вул Ж, венге

Артикул: CH-088-247
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул из массива бука с широким сиденьем. Изготавливается в двух вариантах – с жестким и мягким сиденьем. Стул отличается легкими формами, спинка стула жесткая, выполнена под небольшим наклоном, что позволяет разместиться на нем максимально комфортно. За счет своего лаконичного и неброского дизайна, модель стула отлично подойдет для обеденных зон. Выполненный в разных цветовых решениях, может гармонично вписаться в любое интерьерное решение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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