Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray
Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray
5 оценок
13 890
Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 1Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 2Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 3Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 4Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 5Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray - фото 6

Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray

Артикул: CH-081-627
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 64; Глубина - 70; Высота - 77; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.85 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый, серый, золотой
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

