Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вул Ж, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вул Ж, белый
13 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Вул Ж, белый - фото 1Стул Вул Ж, белый - фото 2

Стул Вул Ж, белый

Артикул: CH-088-248
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул из массива бука с широким сиденьем. Изготавливается в двух вариантах – с жестким и мягким сиденьем. Стул отличается легкими формами, спинка стула жесткая, выполнена под небольшим наклоном, что позволяет разместиться на нем максимально комфортно. За счет своего лаконичного и неброского дизайна, модель стула отлично подойдет для обеденных зон. Выполненный в разных цветовых решениях, может гармонично вписаться в любое интерьерное решение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Саксон, кожзам, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 1909
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Саксон, кожзам, коричневый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Снас М, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Снас М, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Снас М, хром

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джаз, ягодный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джаз, ягодный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Джаз, ягодный

15
Фотография товара Стул компьютерный Altai SL 6D от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Altai SL 6D, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Стул компьютерный Altai SL 6D

15
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул компьютерный Light

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, бежевая экокожа

13
Фотография товара Стул Горг, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Горг, мятный

7
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка

9
В наличии 510 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул К1, дуб коньяк, букле ПРО 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1, дуб коньяк, букле ПРО 6, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К1, дуб коньяк, букле ПРО 6

9
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39067
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый

13
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, зеленый

79
Фотография товара Диван угловой Саванна, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Саванна, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Диван угловой Саванна, серый

10
Фотография товара Стул Сиеттл В, серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиеттл В, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Сиеттл В, серый велюр/ черный каркас

80
В наличии 24 шт.
Фотография товара Диван Tuske, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, зеленый

82
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 1904
8 450 ₽

Стул с подлокотниками Дели металл белый

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Голум, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990

Диван Голум, велюр зеленый

7
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора

35
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Франк ПМ орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/зелёный

8
Настоящее фото товара Стул металлический Толикс Вест Вуд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул металлический Толикс Вест Вуд

15
Распродажа
Фотография товара Стул Блейз букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 1903
13 590 ₽Оптовая цена

Стул Блейз букле светло-серый

26
В наличии 5 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Джаз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джаз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Джаз, серый

12
Фотография товара Стул Премьер, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Премьер, графит, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Премьер, графит

13
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 6903
11 990 ₽

Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный

26
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лейя, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лейя, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
10 6903
10 990 ₽

Стул обеденный Лейя, мокка

5
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Сансет В, белый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сансет В, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул Сансет В, белый, белые ножки

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Кабриоль 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кабриоль 20, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Кабриоль 20

11
Новинка
Фотография товара Стул Темпо 2, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Темпо 2, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Темпо 2, серо-голубой

6

Товар в корзине

Стул Вул Ж, белый
Стул Вул Ж, белый
8 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39067
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кушетка-диван Хьюст-1, зеленый

13
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, зеленый

79
Фотография товара Диван угловой Саванна, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Саванна, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Диван угловой Саванна, серый

10

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2026 Уличная металлическая мебель
Уличная металлическая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности