Настоящее фото товара Стул Precept, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Precept, серый
15 оценок
108 590
Стул Precept, серый - фото 1

Стул Precept, серый

Артикул: CH-082-733
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ VEGAS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 75см х 80см х 94см х 9кг, 0,26 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

