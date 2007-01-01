Настенный светильник с оригинальным утончённым дизайном. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая уютную атмосферу. Металлический каркас каплевидной формы в цвете матовый хром надёжно крепится к стене с помощью крепежной планки. Светильник Симия Барокко станет отличным дополнительным источником света для спальни, коридора или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота470 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки220 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Вес упаковки1.20 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики250*220*500
- Изделия стопируютсяНет