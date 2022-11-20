Фотография Подстолье металлическое Квадро Дуо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Подстолье металлическое Квадро Дуо

4.6
Оптовая цена
8 490 ₽
от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Квадро Дуо
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Подстолье металлическое Квадро Дуо

4.6
8490 ₽
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Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Длина800 мм
  • Вес25 кг
  • Материал подстольясталь

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