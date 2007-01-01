Характеристики товара
Описание
Диван лофт Нью 9: элегантный комфорт для бизнес-пространств
Современный, стильный и функциональный — диван Нью 9 создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт и лаконичный дизайн. Его минималистичная конструкция сочетает в себе уют мягких подушек и натуральное дерево, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — деревянный каркас с тремя горизонтальными планками обеспечивает долговечность и надежность
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из качественного текстиля создают уютную атмосферу для отдыха
✔ Современная эстетика — сочетание теплого дерева и нейтрального серого подчеркивает стиль вашего пространства
Диван "Нью 9" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина800 мм
- Высота820 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет