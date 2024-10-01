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Светильник подвесной светодиодный V11111-PL Montana

Артикул: CH-067-919
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Montana в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в черном цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется LED-лампа 12 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1735 мм
  • Вес0.9 кг
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный

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