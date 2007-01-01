Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Ройл Брасс - изысканный элемент для вашего интерьера. Настенный светильник Ройл Брасс - это гармоничное сочетание стиля, качества и долговечности, воплощённое в премиальных материалах. Корпус светильника изготовлен из натуральной латуни прочного и долговечного материала, который славится своей устойчивостью к окислению и коррозии. Латунь с её благородным золотистым блеском привносит в интерьер нотки роскоши и элегантности, подчёркивая статус и тонкий вкус владельца. Экологичность и практичность латуни делают её идеальным выбором для любого помещения, будь то жилое пространство или офис, так как этот материал сохраняет свой привлекательный вид на долгие годы без сложного ухода. Светильник оснащен прямоугольным рельефным плафоном из прозрачного стекла, который мягко рассеивает свет, создавая уютную атмосферу. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем E14 мощностью до 40 Вт, что позволяет эффективно освещать небольшие зоны площадью до 3 м². Светильник Ройл Брасс идеально подойдёт для акцентного освещения в зоне отдыха, спальне или прихожей, наполняя пространство теплом и комфортом. Светильник легко крепится к стене с помощью надёжной планки, обеспечивая прочную фиксацию и простоту установки. Модель Ройл Брасс - это выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, качества и функциональности, создавая гармоничный акцент в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина107 мм
- Глубина200 мм
- Высота200 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность6 Вт
- ЦокольLED
- Цветлатунь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки1.17 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики270*270*150
- Изделия стопируютсяНет