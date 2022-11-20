Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

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Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

4.4
3 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если ослепительному сиянию потолочных ламп вы предпочитаете уютное мягкое свечение, Огоньки Олимпии точно придутся вам по душе. Элегантная гирлянда для комнаты поселит в интерьере чарующую атмосферу. Невесомые насадки искусно выполнены из тонкой проволоки и дополнены золотистыми блестками, за счет чего выглядят нарядно и празднично. Аксессуар будет замечательно смотреться в гостиной или детской комнате и поможет создать комфортную обстановку, в которой приятно отдохнуть после долгого дня.
Электрогирлянды - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Они отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды с фигурными насадками великолепно дополнят интерьер вашего дома

Характеристики:

Длина гирлянды: 3.8 м основной провод + 3 м подводка.
Количество ламп: 20 теплых белых LED с фигурными проволочными насадками.
Размер фигурных насадок: 5.5 см.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Для использования только в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.37 м.
Объем упаковки: 0.0071 м3

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