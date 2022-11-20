Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Solo в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 70 Вт.
- Световой поток 4900 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*15,5
Вес брутто: 3,5
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный