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Настоящее фото товара Табурет барный Лидья Стиль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет барный Лидья Стиль, серый
14 оценок
3 190
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Табурет барный Лидья Стиль, серый - фото 1Табурет барный Лидья Стиль, серый - фото 2

Табурет барный Лидья Стиль, серый

Артикул: CH-088-448
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и эстетически выверенный, разработан для использования в ресторанном бизнесе. Сиденье табурета — круглое сиденье толщиной 60 мм, обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.

Основание – сборно-разборный каркас, изготовлен из прочной стальной трубы диаметром 22 мм, подножка из трубы диаметром 16 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья365 мм
  • Глубина сиденья365 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес3.95 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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